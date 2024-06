video suggerito

Ancora temporali a Milano e in Lombardia: scatta l’allerta meteo arancione È stata diramata un’allerta meteo arancione per temporali a Milano: la misura scatterà alle 18 di oggi e durerà fino alle 6 del mattino di domani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 11 giugno, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta arancione per rischio temporali. Ne è stata poi prevista un'altra gialla per rischio idrogeologico. Entrambe partiranno dalle 18 di oggi e dureranno fino alle 6 di domani mattina, mercoledì 12 giugno.

Dal pomeriggio e dalla sera di oggi, infatti, in tutta la Lombardia sono previsti rovesci e temporali sparsi sulle zone prealpine e sulle pianure occidentali che transiteranno poi in quelle centrali e orientali. Potrebbero cadere tra i 40 e i 70 millimetri in dodici ore.

Nel capoluogo meneghino è stata convocata una riunione dell'Unità di crisi locale del Comune di Milano che vedrà la partecipazione dell'Autorità di Protezione Civile e delle Direzioni interessate e che avrà il compito di esaminare la situazione e valutare azioni. La Protezione Civile ha invitato la popolazione, durante l'allerta meteo, a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiume e in prossimità dei sottopassi.

Ha consigliato inoltre di non sostare sotto o vicino agli alberi e vicino alle impalcature di cantieri, dehors e tende: "È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".

Oltre che su Milano, è stata diramata un'allerta gialla per rischio temporali nella zona dei Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale e Appennino Pavese. L'allerta arancione per temporali è stata invece prevista Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale.

L'allerta gialla per rischio idrogeologico è prevista Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano.