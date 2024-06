video suggerito

Temporali a Milano e in Lombardia, è ancora allerta arancione: fino a quando durerà La Protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo arancione per rischi temporali a Milano e in altri territori della Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 giugno, a Milano è stata diramata, dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia, un'allerta arancione moderata per rischio temporali. È stata anche diramata un'allerta gialla per rischio idrogeologico. Entrambe partiranno alle 18 di oggi e dureranno fino alle 6 di domani.

Proprio per prevenire qualsiasi problema, è stata convocata una riunione dell'Unità di crisi locale del comune di Milano alla quale parteciperà anche la protezione civile e le direzioni interessante. Durante l'incontro saranno esaminate le situazioni e valutate le azioni da intraprendere.

Il Centro operativo comunale della Protezione civile è quindi attivo per coordinare eventuali interventi. Durante l'allerta meteo è richiesto ai cittadini di non sostare nelle aree a rischio esondazione dei fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre è rischio di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi o vicino ai cantieri, dehors e tende.

È stato anche richiesto di mettere in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati.

L'allerta gialla per rischio idrogeologico scatterà anche nei Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Centro-Orientale. L'allerta arancione per rischio temporali è prevista per i territori di Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale e Bassa Pianura Orientale.