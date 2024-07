video suggerito

Ancora maltempo a Milano e in Lombardia: allerta gialla per pioggia e temporali Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato ancora un'allerta gialla (rischio ordinario) per temporali dalle ore 12 di domenica 7 luglio fino alle ore 6 di lunedì 8 luglio. È allerta gialla anche per rischio idrogeologico dalle ore 6 di domenica alla mattinata di lunedì.

Non ne vuole ancora sapere di partire davvero l'estate a Milano e in Lombardia. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha infatti diramato ancora un'allerta gialla (rischio ordinario) per temporali dalle ore 12 di domani, domenica 7 luglio, fino alle ore 6 di lunedì 8 luglio. È allerta gialla anche per rischio idrogeologico dalle ore 6 di domani alla mattinata di lunedì. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Come sempre, avverte la Protezione civile, durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, registrandosi al link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.

Anche in altre zone della Lombardia sarà prevista allerta meteo. Dalle 6 di domani e fino a mezzanotte ci sarà l'allerta arancione per rischio idrogeologico in Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali. Sempre per rischio idrogeologico sarà prevista un'allerta gialla in Media-Bassa Valtellina e Orobie Bergamasche. Allerta gialla per temporali invece in Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale e Alta Pianura Orientale.