Temporali in arrivo a Milano, scatta l’allerta meteo: monitorati i fiumi Seveso e Lambro Allerta meteo gialla per temporali a Milano. La misura è stata diramata dalla Protezione civile della Lombardia perché sono in arrivo forti rovesci e piogge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 20 giugno, il centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per temporali. Nel pomeriggio infatti ci saranno piogge deboli sulle Alpi, le Prealpi e la pianura. Dalla Francia, infatti, sta transitando un'onda depressionaria che accompagnerà l'ingresso di un fronte di aria fredda sul nord Italia che domani, venerdì 21 giugno, causeranno un'importante instabilità e la formazione di rovesci e temporali anche molto forti.

Domani infatti potrebbero esserci forti temporali su Alpi e Prealpi Occidentali e Media Valtellina. Dal pomeriggio l'instabilità potrà interessare i settori di media e alta pianura. Saranno più isolati sulla bassa pianura e sull'Appennino. Potrebbero esserci anche possibili grandinate di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Nell'area alpina e prealpina potrebbero precipitare fino a 80-100 mm di pioggia.

La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico in Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali. Ne è stata diramata una arancione per temporali in: Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali. Sempre per temporali è stata prevista un'allerta gialla per le zone di: Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale e Nodo Idraulico di Milano.

Proprio per la città di Milano il centro operativo comunale della protezione civile sarà attivo per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro per coordinare eventuali interventi in città. Durante l'allerta, si consiglia ai cittadini di non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione, sotto e nelle vicinanze di alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.