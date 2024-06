video suggerito

A Milano scatta l’allerta meteo: in arrivo un nuovo temporale con grandine Per la giornata di domani, sabato 29 giugno, è prevista a Milano allerta meteo gialla per temporali. È possibile che arrivi anche una grandinata. La protezione civile monitorerà i fiumi Seveso e Lambro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 28 giugno, il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato per domani, sabato 29 giugno, un'allerta gialla per temporali per il nodo idraulico di Milano. Nel capoluogo meneghino infatti sono previste piogge e possibili grandinate. La misura durerà fino alle 6 di domenica 30 giugno.

Per domani, infatti, sono attese precipitazioni di intensità moderata tra tardo pomeriggio e sera sui settori occidentali della Lombardia. Sui settori di Nord-Ovest, i temporali saranno più probabili, diffusi e di maggiore intensità. C'è anche il rischio di grandine, raffiche forti di vento e precipitazioni forti. Sui restanti settori della regione non sono da escludere fenomeni temporaleschi di debole o più moderata intensità.

Considerate le forti piogge in arrivo, il centro operativo comunale della Protezione civile di Milano sarà attivo per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro così da coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune poi invita i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

Anche in altre parti della Lombardia scatterà l'allerta meteo. In Media-Bassa Valtellina è prevista allerta gialla per rischio temporali. Sui Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Valchiavenna, Orobie Bergamasche è prevista allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per temporali. Sulle Bassa Pianura Orientale scatterà invece allerta meteo gialla per rischio idraulico.