Allerta meteo gialla a Milano: in arrivo temporali in città Dalle 18 di oggi, martedì 2 luglio, scatterà l'allerta meteo gialla per rischio temporali a Milano. La misura durerà fino alle 6 di domani.

A cura di Ilaria Quattrone

In serata potrebbero esserci nuove piogge a Milano. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha infatti diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali. La misura scatterà alle ore 18 di oggi, martedì 2 luglio e durerà fino alle ore 6 di domani mattina.

Le previsioni meteo a Milano

Per il pomeriggio di oggi infatti è previsto un aumento dell'instabilità sulla fascia prealpina, con possibilità di rovesci o temporali sparsi, che potrebbero intensificarsi a diventare più diffusi tra tardo pomeriggio e tarda serata, in successiva estensione alla pianura.

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà, come sempre, attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune invita, durante l'allerta meteo, a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

L'allerta meteo gialla in altre zone della Lombardia

Oltre che a Milano, l'allerta meteo gialla è prevista per le zone del Lario e Prealpi Occidentali dove durerà fino alle 6 del mattino, Orobie Bergamasche dove durerà fino alle 6 del mattino, Laghi e Prealpi Orientali dove durerà fino alle 9 del mattino, Pianura Centrale e Alta Pianura Centrale dove durerà fino alle 9 del mattino.