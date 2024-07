video suggerito

A Milano tornano i temporali: la protezione civile dirama allerta meteo gialla A Milano è scattata l’allerta meteo gialla per rischi temporali. La misura durerà fino alle 6 di domani mattina, venerdì 19 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla – rischio ordinario – per temporali. La misura scatterà dal pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio, e durerà fino alle ore 6 di domani, sabato 20 luglio. Per questo motivo, il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e soprattutto per coordinare gli eventuali interventi in città.

Il Comune consiglia, durante l'allerta meteo, di non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. In particolare si chiede di fare attenzione qualora qualcuno fosse impegnato in eventi all'aperto.

I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile.

L'allerta meteo non interesserà solo Milano, ma anche altre città della Lombardia. Dalle 12 di oggi è scattata l'allerta meteo gialla per temporali in Media-Bassa Valtellina, sui Laghi e Prealpi Varesine, sul Lario e Prealpi Occidentali, sulle Orobie Bergamasche, sulla Valcamonica, sui Laghi e Prealpi Orientali, sulla Pianura Centrale, sull'Alta Pianura Orientale, sulla Bassa Pianura Occidentale, sulla Bassa Pianura Centro Occidentale, sulla Bassa Pianura Centro-Orientale e sulla Bassa Pianura Orientale.