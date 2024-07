video suggerito

Nuovo temporale estivo in arrivo in Lombardia: scatta l’allerta gialla fino a domani mattina Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle 20 di oggi, lunedì 22 luglio, fino alle 6 del mattino di martedì 23 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Nuovo temporale estivo in arrivo in Lombardia. Dal tardo pomeriggio di oggi 22 luglio si attendono rovesci e temporali soprattutto nella zona prealpina e pedemontana. In tarda serata – come spiega Regione Lombardia – una forte pioggia potrà abbattersi anche sulle Prealpi Occidentali "con possibili fenomeni localmente di moderata o forte intensità". Per questo il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle 20 di oggi, lunedì 22 luglio, fino alle 6 del mattino di martedì 23 luglio.

Anche nella mattinata di domani martedì 23 luglio infatti potranno abbattersi nuovi temporali su Milano e sulle altre zone della Lombardia. "Dalla mattina di domani – si legge ancora sul sito di Regione Lombardia – è previsto l’innesco di rovesci sparsi e isolati temporali sulla fascia alpina e prealpina, in discesa verso la pianura centrorientale nel pomeriggio/sera e in possibile intensificazione". E ancora: "Il flusso in quota da Nord-Ovest presente sulla regione trasporta a Sud dell'arco alpino aria lievemente più fresca".

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.