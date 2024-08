Maltempo a Milano, scatta l’allerta meteo per temporali: quando inizierà

video suggerito

Nella giornata di oggi, domenica 18 agosto, scatterà l'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per temporali. La misura, che è stata diramata dal centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, scatterà alle 20 di oggi. Il centro operativo comunale sarà quindi attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

Una perturbazione proveniente dalla Francia determinerà l'ingresso di aria più fredda in quota e la formazione di un vortice depressionario sul golfo ligure. Per questo motivo, si creeranno condizioni maggiormente favorevoli alle precipitazioni. I temporali dovrebbero esaurirsi dalla prima serata.

Durante l'allerta meteo, come ricorda l'amministrazione comunale di Milano, i cittadini e le cittadine sono invitati a non fermarsi nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. "I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, registrandosi al link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android", si legge in una nota stampa.

Oltre che a Milano, è stata diramata l'allerta gialla per temporali in Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro Orientale, Bassa Pianura Orientale e l'Appennino Pavese.