Allerta meteo gialla a Milano lunedì 9 settembre per rischio idrico: quando terminerà Alle 13 di lunedì 9 settembre è stata diramata dalla protezione civile l'allerta meteo gialla (ordinaria) nel comune di Milano per rischio idrico. Allerta gialla per rischio idrogeologico anche nelle prealpi Lombarde.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, ha emesso alle ore 13 di lunedì 9 settembre, un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrico. L'allerta meteo durerà fino alle ore 21. La protezione civile è a lavoro per garantire l'incolumità dei cittadini.

A Milano, fino alle 21 del 9 settembre è prevista allerta gialla per rischio idrico

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. In riferimento alla nota del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali, il Comune di Milano, durante l'allerta meteo "invita i cittadini e le cittadine a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, gazebi, verande e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".

Si tratta della centoquarantesimo avviso di criticità diramato dall'inizio dell'anno.

Allerta gialla per rischio idrogeologico fino alle 21 del 9 settembre anche nelle Prealpi lombarde

In conseguenza delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato il territorio regionale nelle ultime 48 ore, potrebbero verificarsi scenari di rischio idrogeologico quali: erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate. Questi fenomeni potrebbero portare danni a infrastrutture, edifici, attività, cantieri e insediamenti civili. Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni franosi, in particolar modo, nelle zone prealpine, motivo per il quale è stata emessa l'allerta gialla per rischio idrogeologico nelle seguenti località: Bassa Pianura Centro Occidentale; Lario e Prealpi Occidentali; Orobie Bergamasche; Laghi e Prealpi Orientali; Pianura Centrale e nella Bassa Pianura CentroOccidentale.