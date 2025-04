video suggerito

Da Fontana a Delpini, il saluto della Lombardia a Papa Francesco: "Guida coraggiosa e di speranza" Nel giorno della sua morte, la Lombardia ricorda Papa Francesco. Tutti i saluti, dal presidente Attilio Fontana all'Arcivescovo Delpini: "È stato leader globale, custode di valori fondamentali. Abbiamo guardato a lui con speranza".

A cura di Giulia Ghirardi

"Guida coraggiosa e instancabile testimone di pace". Con queste parole Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è tra i primi a salutare Papa Francesco nel giorno della sua morte avvenuta oggi, lunedì 21 aprile 2025, all'età di 88 anni.

"Con profondo cordoglio la Lombardia piange Papa Francesco. Guida coraggiosa e instancabile testimone di pace, il Santo Padre ha saputo parlare al cuore del mondo con umiltà, forza e tenerezza. Il suo sorriso rimarrà per sempre nei nostri cuori", ha dichiarato ancora Fontana. "A nome di tutta la Regione Lombardia, mi unisco al dolore e alla preghiera dei fedeli di tutto il mondo. Riposa in pace".

Alla sua, si è aggiunta la voce dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. "Appresa la notizia della morte del nostro amato Papa Francesco, i Vescovi della Lombardia sono vicini alla chiesa di Roma per la perdita del loro Vescovo, segno visibile di comunione fra le Chiese sparse per tutta la terra e lo ringraziano per la sua coraggiosa e radicale testimonianza d’amore fino all’ultimo giorno della sua vita", ha detto Delpini.

Per ricordare Papa Francesco domani, martedì 22 aprile, alle ore 17.30 si terrà una messa di suffragio che sarà presieduta dall'arcivescovo Mario Delpini nel Duomo di Milano. Mercoledì, alle ore 21:00, sarà invece la diocesi di Pavia a commemorare la morte del Papa con una messa in Duomo presieduta dal vescovo Corrado Sanguineti.

"Il Signore gli ha concesso di donare al mondo e alla città di Roma la benedizione pasquale ieri al termine della Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Cardinale Angelo Comastri e l'ultima sua uscita è stata nel Giovedì santo al carcere di Regina Coeli per non far mancare la sua presenza accanto ai detenuti", ha sottolineato il vescovo di Pavia. "Due segni che parlano del suo ministero di Papa, vicino agli ultimi e testimone della speranza del Risorto nel mondo".

Consiglio comunale di Milano: "È stato leader globale"

Anche il Consiglio comunale di Milano ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Papa Francesco. Un "punto di riferimento nel mondo e custode di valori fondamentali non solo per la comunità cattolica", ha evidenziato la presidente dell'aula, Elena Buscemi.

"Il suo messaggio di vicinanza per gli ultimi, di impegno, attenzione e cura per l'ambiente e quella che chiamava la casa comune, il suo messaggio di pace universale in un tempo di grandi guerre, ne hanno fatto fino all'ultimo giorno un leader globale verso il quale in molti nel mondo hanno guardato con speranza", ha concluso Buscemi.