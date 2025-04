video suggerito

L'arcivescovo Delpini dopo la morte di Papa Francesco: "Non so se tutti i milanesi gli hanno voluto bene" Durante la messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ha reso omaggio a papa Francesco a poche ore dalla sua morte: "Lui ha voluto bene a Milano ma non so se tutti i milanesi hanno voluto bene a lui – ha detto – ho l'impressione che le sue insistenze per i migranti e per i poveri abbiano lasciato in qualcuno un po' di disagio".

L'arcivescovo di Milano Delpini

Oggi, durante la messa del lunedì dell'Angelo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Milano, l‘arcivescovo del capoluogo lombardo, Monsignor Delpini, ha reso omaggio a papa Francesco a poche ore dalla sua morte. "Lui ha sempre voluto bene a Milano – ha ricordato il sacerdote – Non so se sempre tutti i milanesi hanno voluto bene a Papa Francesco. Alcune insistenze che lui ha avuto, come quella per i migranti o quella per i poveri, ho l'impressione che in qualcuno abbiano lasciato un po' di disagio. Ma credo che è proprio questo che padre Francesco ha voluto fare".

Delpini ha anche ricordato la "memorabile giornata" del 25 marzo 2017, l'ultima visita di Bergoglio a Milano, che "ha lasciato una traccia particolarmente significativa". Un momento nel quale il pontefice ha dimostrato l'affetto che ha sempre nutrito per la città, come notato dall'arcivescovo: "Noi vogliamo ricordarlo con semplicità, con gratitudine e con affetto. Per quello che ho potuto sapere, il Papa ha avuto sempre per Milano una certa particolare attenzione. E anche con me, personalmente, quando capitava di vedersi, è sempre stato molto affettuoso, incoraggiante. Ecco, noi vogliamo ricordarlo in questo momento come amico, come guida. Con la sua presenza, vicino al Signore, continuerà a dire ‘pace', a dire ‘aiutare i poveri', a dire che siamo fratelli tutti".

Monsignor Delpini celebrerà anche la messa di Suffragio per Papa Francesco, programmata per domani alle 17:30 nel Duomo di Milano.