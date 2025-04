video suggerito

L’ultima visita di Papa Francesco a Milano: dall’incontro con i detenuti alla visita alle case popolari Le tappe dell’ultima visita di Papa Francesco a Milano: dalle case popolari, passando per il Duomo e il carcere di San Vittore. Infine, l’incontro con i ragazzi allo stadio di San Siro. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fonte: LaPresse

Risale al 25 marzo 2017, l'ultima visita di Papa Francesco a Milano prima della morte avvenuta oggi, lunedì 21 aprile 2025. "Grazie per essere qui, per la vostra accoglienza e la vostra preghiera, che mi accompagna nell’ingresso a Milano", aveva salutato i fedeli non appena giunto nel capoluogo lombardo.

La prima tappa era stata una "visita agli ultimi", alle Case Bianche del quartiere popolare di via Salomone: l'incontro con tre famiglie in difficoltà, poi la preghiera in strada, davanti alla parrocchia di San Galdino. Ad attenderlo già 10mila persone.

A seguire, l’Angelus al Duomo di Milano. Sul palco, accanto all'arcivescovo Angelo Scola, il Papa aveva ricevuto alcuni doni: una stola realizzata da una cooperativa sociale di sartoria, l’immagine della Madonna restaurata che per anni è stata alle porte della chiesa delle Case Minime e infine un quaderno con le testimonianze dei residenti, consegnato da tre bambini.

Leggi anche È morto Papa Francesco

Dopo il Duomo è stata la volta del carcere di San Vittore dove il Papa ha pranzato insieme ai detenuti prima di fare un riposino in una stanza preparata per l'occasione. Infine, la visita in città si era conclusa allo stadio di San Siro tra i ragazzi della Cresima.

Fonte: LaPresse

All’ingresso a San Siro, ai ragazzini sugli spalti, Jorge Mario Bergoglio aveva detto: "Dio conservi la Santità vostra, in modo che possiamo vedere in questi nostri tempi nella Chiesa quel progresso spirituale che il mondo attende".