Focolaio di legionella nelle case popolari di Milano, i contagi salgono a 7: “C’è già il primo decesso”

A cura di Giulia Ghirardi

Foto da LaPresse

Da sei salgono a sette i casi di Legionella già accertati nel complesso di alloggi popolari di via Rizzoli 77-87, nella periferia di Milano. Di questi, 5 sono ricoverati e un paziente è deceduto. Si tratta di un uomo di 91 anni di nome Luigi Gandini che ha perso la vita mentre era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.

A renderlo noto è l'Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Città Metropolitana di Milano che spiega che la Legionella è un batterio che si può trovare nelle tubature dell'acqua e che, soprattutto nei soggetti più fragili con patologie pregresse, può causare infezioni polmonari che possono risultare fatali.

Legionella a Milano: "Un incubo che si ripete"

Un incubo che si ripete, soprattutto per Daniela Grossi, residente in uno dei condomini di via Rizzoli: "Nel 2017 abbiamo avuto un'altra ondata di legionella", ha spiegato la donna a Fanpage.it. "Mio marito l'ha contratta. Aveva un tumore al polmone ed era appena uscito dall'ospedale. Quando ha scoperto di essere positivo sono stati fatti controlli sia all'ospedale Niguarda, dove era stato ricoverato, sia qui. Ed è proprio qui che hanno trovato la legionella".

Legionella nelle case popolari di Milano: indagini in corso

Al momento, i pazienti contagiati hanno tutti un'età compresa tra i 70 e i 92 anni e in diversi casi sono presenti fattori di rischio che predispongono all'infezione. Da ieri, giovedì 3 luglio, l'Ats ha attivato le indagini finalizzate a individuare l'origine del contagio in stretta collaborazione con MM e il Comune di Milano.

In particolare, sono stati effettuati diversi campioni per la ricerca di Legionella all'interno di alcune abitazioni e nell'impianto condominiale di produzione di acqua calda. A questi si aggiungono i campionamenti effettuati da MM e gli interventi di sanificazione e disinfezione della rete idrica condominiale. L'esito delle analisi sarà, però, disponibile soltanto tra qualche giorno.