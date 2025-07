video suggerito

Salgono a 9 i casi di legionella a Milano, 7 sono ricoverati: qual è la situazione Sono saliti i casi di legionella segnalati a Milano e precisamente nel palazzo di via Rizzoli 73-87 nel quartiere Crescenzago. Da sette adesso se ne registrano nove.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono saliti i casi di legionella segnalati a Milano e precisamente nel palazzo di via Rizzoli 73-87 nel quartiere Crescenzago. Di questi nove casi, ben sette sono ancora ricoverati e un paziente è deceduto. I due nuovi casi sono stati segnalati martedì 8 luglio e mercoledì 9 luglio 2025. L'inizio dei sintomi però per un caso risalgono al 27 giugno e per un altro al 3 luglio.

Come fa sapere l'agenzia della tutela della salute della città metropolitana di Milano, i pazienti hanno un'età compresa tra 70 e 92 anni. In diversi casi, inoltre, sono presenti fattori di rischio predisponenti per l'infezione da legionella. Le indagini ambientali sono iniziate il 3 luglio. L'agenzia di tutela della salute ha effettuato diversi campioni per la ricerca di legionella all'interno di abitazioni di coloro che hanno presentato i sintomi, di controllo e dell'impianto condominiale di produzione di acqua calda.

Ci sono poi i campionamenti effettuati da MM e gli interventi di sanificazione e disinfezione della rete idrica condominiale. I primi esiti dei test effettuati sull'acqua del serbatoio di acqua calda sono risultati negativi per legionella. L’esito degli altri campionamenti sarà disponibile tra qualche giorno. MM ha poi informato gli inquilini "in merito alle misure preventive e alle buone pratiche di manutenzione dei terminali degli impianti idrici domestici, anche attraverso la diffusione del materiale informativo disponibile sul sito di ATS".