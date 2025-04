Papa Francesco è morto, diretta news: addio al Pontefice, aveva 88 anni, l’annuncio: “È tornato nella casa del Padre”

Solamente ieri, in occasione della celebrazione della Pasqua, Francesco aveva voluto affacciarsi dalla Loggia delle Benedizioni per impartire quella che sarebbe stata la sua ultima benedizione Urbi et Orbi. Franfesco era apparso stanco e provato ma non si poteva immaginare che la situazione precipitasse nel giro di così poche ore. Poco prima il Pontefice aveva incontrato il vicepresidente Usa JD Vance con il quale si era intrattenuto per qualche minuto. Francesco non aveva voluto mancare nemmeno il giro sulla "Papamobile" in mezzo a 35mila fedeli: era la prima volta dopo tanto tempo che il papa tornava nella "sua" piazza