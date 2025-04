video suggerito

Messa alle 19 a San Giovanni in Laterano, poi il rosario a San Pietro: gli appuntamenti di preghiera per il Papa Una messa per papa Francesco: è quanto disposto dal vicario Reina, che ha organizzato l’appuntamento per le 19 nella basilica di San Giovanni in Laterano. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Papa Francesco (Immagine di repertorio La Presse)

Una messa in suffragio per Papa Francesco, poi il rosario: questi gli appuntamenti per pregare per papa Francesco a Roma nella giornata di oggi.

Il primo appuntamento, alle ore 19, è stato disposto dal cardinale vicario di Roma Baldo Reina per oggi alle ore 19.30. Sarà proprio lui a celebrare il rito per il papa, alla presenza di tutto il clero romano e del fedeli. L'appuntamento per la Chiesa di Roma, riunita nella scomparsa del proprio vescovo, è alle ore 19 di oggi, lunedì 21 aprile 2025, nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

"Piangiamo il testimone del Vangelo, il pastore misericordioso, il profeta di Pace. L'aurora pasquale avvolge il passaggio del nostro vescovo Papa Francesco da questo mondo al Padre", è quanto ha dichiarato il vicario Reina nell'annunciare l'appuntamento di stasera.

Leggi anche Piazza San Pietro blindata: le prime misure di sicurezza a Roma dopo la morte di Papa Francesco

A seguire, alle 19.30, in piazza San Pietro si terrà il rosario di preghiera per papa Francesco. A

presiederlo, come riferito dalla sala stampa della Santa Sede, sarà il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Vaticana.

Il piano sicurezza e trasporti a Roma

Non appena appreso della notizia, si è tenuto un tavolo per incrementare la sicurezza nella capitale in queste ore, in special modo nelle zone intorno al Vaticano. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato convocato questa mattina: piazza san Pietro è blindata, mentre le folle di turisti abbiano raggiunto l'ingresso per rendere un ultimo omaggio a papa Francesco. Rafforzati anche i trasporti pubblici che collegano il Vaticano alle altre zone della città, a partire dalla linea A della metropolitana fino alle 11 linee di autobus che viaggiano in superficie, come fatto sapere da Atac.

Quando ci sono i funerali di papa Francesco

Papa Francesco è morto questa mattina. Nel frattempo in Vaticano si sta organizzando la celebrazione dei novendiali, i nove giorni di lutto con messe e preghiere di suffragio e, successivamente, gli altri riti che seguono la morte di ogni papa. Poi saranno organizzati i funerali. Come chiesto da papa Francesco, sarà deposto in una bara semplice, aperta "con dignità come per ogni cristiano".

Ancora da chiarire, invece, la data dei funerali. Secondo quanto dichiarato dal Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, "la traslazione della salma del Santo Padre nella Basilica Vaticana per l'omaggio di tutti i fedeli potrebbe avvenire mercoledì mattina, 23 aprile 2025, secondo le modalità che verranno stabilite e comunicate domani, a seguito della prima Congregazione dei Cardinali".

Giubileo, i prossimi appuntamenti e cosa succede adesso

Mentre dal Vaticano arrivano le prime indiscrezioni sul rito funebre chiesto da papa Francesco e il prossimo conclave, resta un'incognita ciò che avviene adesso con il Giubileo. I prossimi appuntamenti del grande evento della Chiesa sono previsti per la fine della prossima settimana quando, dal 25 al 27, erano stati istituiti i giorni di Giubileo dell'Adolescenza. Già saltato l'evento maggiore, quello di canonizzazione di Carlo Acutis. Da chiarire ancora se le iniziative in programma saranno rinviate a data da destinarsi.