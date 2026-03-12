Mamma e figlia morte a Villa Pamphili, i genitori: “Finché non avremo i corpi delle nostre bimbe non troveremo pace”

I genitori di Anastasia Trofimova e nonni di Andromeda hanno commentato le dichiarazioni di Francis Kaufman in aula: “È incommentabile, fingeva allora e finge adesso”.

I genitori di Anastasia Trofimova (Screen dal servizio di Chi l’ha visto?)

"Forse troveremo un po' di pace quando le nostre bambine, i loro corpi, saranno a casa in Siberia. Ma il nostro dolore resterà sempre, non passerà mai". Anatoly Trofimova e Tatiana, papà e mamma di Anastasia, in videochiamata con ‘Chi l'ha visto?' commentano gli ultimi aggiornamenti sul caso di figlia e nipote di undici mesi uccise e trovate a Villa Pamphili sabato 7 giugno del 2025. Sono trascorsi dieci mesi dal duplice delitto.

"Fingeva allora e finge adesso"

Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda

I genitori di Anastasia Trofimova seguono il processo dalla Siberia, aggiornati dai giornalisti della trasmissione condotta da Federica Sciarelli e in onda su Rai 3. La piccola Andromeda quando è stata ritrovata priva di vita era a digiuno da due giorni, è quanto emerso dalle dichiarazioni fatte in aula dal medico legale, che ha esaminato il suo corpo. Davanti a questa realtà Francis Kaufman, a processo per duplice omicidio volontario aggravato, si è limitato a osservare le diapositive che gli venivano mostrate, chiedendo chi fossero. "È incommentabile" dice Anatoly, commentando il comportamento di Kaufman. La mamma Tatiana: "Fingeva allora e finge adesso".

"Speriamo che l'Italia faccia giustizia"

Francis Kaufman

Per la difesa Kaufman non è in grado di affrontare il processo, i giudici hanno disposto la perizia psichiatrica: "Quando ci videochiamavano lui appariva normale – continua il padre di Anastasia – mi riesce difficile pensare che sia cambiato totalmente così di punto in bianco. Speriamo che l'Italia faccia giustizia". Ancora nessuna notizia invece sul rimpatrio delle salme di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, ma i genitori non hanno fretta su questo, da parte loro c'è la massima disponibilità: "Finché il processo va avanti se gli inquirenti hanno necessità di fare altri accertamenti è meglio che i corpi stiano lì a disposizione".

Terminati i tempi necessari e ricevuto il nulla osta le due salme verranno trasferite in Siberia, dove vivono i genitori di Trofimova e suo Paese d'origine, per la sepoltura. Sono trascorsi dieci mesi dal ritrovamento dei due corpi di mamma e figlia e il processo nei confronti di Francis Kaufman è in corso. Lunedì 16 marzo verranno ascoltati alcuni testimoni. Quattro persone hanno raccontato agli inquirenti di aver visto un uomo aggirarsi nei pressi di villa Pamphili, la notte prima del ritrovamento dei due cadaveri, con una bambina in braccio.