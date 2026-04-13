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Roma, precipita dal sesto piano di un palazzo a San Giovanni: morto ragazzo di 24 anni

Un 24enne è morto dopo essere precipitato dal sesto piano a Roma, in via Magnagrecia. Indagini in corso: trovati messaggi che fanno pensare a un gesto volontario.
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A cura di Francesco Esposito
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Via Magnagrecia a Roma (da Google Maps)
Via Magnagrecia a Roma (da Google Maps)

Un ragazzo di 24 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Roma dopo essere precipitato dal sesto piano di un palazzo in via Magnagrecia, nel quartiere San Giovanni. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando al numero unico 112 è arrivata una segnalazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma San Giovanni, che una volta arrivati hanno accertato il decesso del giovane.

Il padre era in casa in quel momento

Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta dall’interno di un appartamento dello stabile, utilizzato anche come studio medico. L’immobile è di proprietà del padre della vittima, un medico di famiglia di 62 anni. Al momento della tragedia l’uomo si trovava in casa, ma era impegnato in un’altra stanza e non avrebbe assistito direttamente all’accaduto.

I primi riscontri effettuati dai militari non avrebbero evidenziato segni di violenza né elementi di disordine all’interno dell’abitazione, circostanze che al momento escluderebbero il coinvolgimento di terze persone. Per chiarire con esattezza la dinamica, la scena è stata affidata agli specialisti del Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma, mentre il medico legale ha eseguito i rilievi di rito.

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Indagini dei carabinieri: ipotesi gesto volontario

Nel corso degli accertamenti sarebbero stati rinvenuti alcuni messaggi scritti dal giovane. Si tratta di elementi che orientano con forza verso l’ipotesi di un gesto volontario, anche se saranno gli sviluppi delle indagini a confermare definitivamente quanto accaduto. La vicenda ha profondamente scosso il quartiere e la famiglia del ragazzo. I genitori, che risultano separati, sono stati ascoltati dagli investigatori per ricostruire le ultime ore di vita del 24enne. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per delineare in modo completo il quadro della tragedia.

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