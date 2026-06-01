È Emanuele De Negri il 20enne di Albano morto nell’incidente a Tor San Lorenzo

Si chiamava Emanuele De Negri il giovane morto nello scontro a Tor San Lorenzo di ieri sera, aveva 20 anni: ferite gravemente altre 4 persone.

Emanuele De Negri.

Si chiamava Emanuele De Negri il ragazzo di 20 anni che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto a Tor San Lorenzo nella tarda serata di ieri, domenica 31 maggio 2025. Il ventenne è morto a seguito di uno scontro fra una Mitsubishi e una Lancia Y che dopo l'impatto si è ribaltata. Il giovane si trovava in uno dei sedili del passeggero a bordo della Lancia insieme a tre amici, gravemente feriti. In condizioni anche il conducente della Mitsubishi trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale: si tratta di un uomo di 60 anni in gravi condizioni.

Chi era il giovane morto nell'incidente ad Ardea: il ricordo dello zio di Emanuele

Aveva 20 anni e al momento dell'incidente si trovava al posto del passeggero in una delle due automobili. Non appena appresa l'identità del giovane di Albano morto nello scontro, non ha tardato ad arrivare il commento dello zio di Emanuele. "A 20 anni non può finire tutto così. Avevi tutta una vita davanti che ti stavi conquistando piano piano. Emanavi gioia, eri sempre sorridente e volevi bene al mondo intero. E il mondo intero ne voleva a te – si legge in un post condiviso sui social networkFisicamente sei andato via, solo fisicamente. Perché rimarrai sempre nel mio cuore. Buon viaggio bello di zio. Ciao Emanuè. E tifa la tua Roma anche da lassù".

La nota del comune di Albano e del neosindaco: "Bandiere a mezz'asta"

Non appena appresa la notizia della morte del ventenne, residente ad Albano Laziale, dall'amministrazione hanno diffuso una nota sui social network. "L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Albano Laziale si stringono nel dolore per la prematura e tragica scomparsa di un giovane concittadino. La perdita di una giovane vita rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità – si legge – Vogliamo esprimere il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

Poi continuano: "In segno di rispetto, partecipazione e commemorazione, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno disposto l’esposizione delle bandiere del Palazzo Comunale a mezz’asta. Un gesto simbolico con cui la città di Albano Laziale si unisce nel ricordo e nella solidarietà, condividendo il dolore dei familiari e di quanti sono stati colpiti da questa grave perdita".

Non ha tardato ad arrivare anche il commento del sindaco, eletto appena una settimana fa, Massimo Ferrarini. "L’improvvisa e prematura scomparsa di un giovane ragazzo in un incidente stradale nella notte scorsa ha colpito la comunità di Albano. Sono profondamente addolorato da un fatto che mi tocca anche personalmente. Alla famiglia ed agli amici vanno le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta la città in lutto".