Cosa vuole dire il messaggio apparso sui social del Vaticano dopo la morte di Papa Francesco Nelle ore dopo la morte di Papa Francesco sui social ufficiali del Pontefice è apparso ovunque lo stesso messaggio: “Apostolica Sedes Vacans”. Insieme a questa frase è cambiato anche il simbolo della Santa Sede: ora la Tiara Papale è stata sostituita da una Basilica. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

Nel 2025 la morte del Papa è anche una questione da affrontare sui social. Papa Francesco è morto nella mattina di oggi, 21 aprile 2025. Probabilmente per un ictus. Ora è iniziato tutto il lungo elenco di liturgie con cui la Chiesa affronta questo evento da centinaia di anni. Ci saranno i funerali, poi il Conclave e quindi l’elezione di un nuovo Papa. In tutto questo nel 2025 bisogna pensare anche ai social network.

Papa Francesco poteva contare su una rete di account con milioni di follower su tutte le piattaforme. L’account su X in lingua inglese era arrivato a 18,3 milioni di follower. Ci sono poi anche quelli nelle singole lingue. 18,6 milioni per quello spagnolo. 5,2 milioni per quello italiano. E ancora. Il Papa aveva un account Instagram, Franciscus, da 10 milioni di follower.

Al momento tutti gli account Twitter hanno cambiato nome. Ora compare solo una formula in latino Apostolica Sedes Vacans. Sopra un simbolo, composto da due chiavi. La stessa scritta compare anche nell’unica Instagram Story pubblicata nella giornata di oggi dall’account ufficiale. Il significato di questa formula latina è “Sede Apostolica Vacante”.

Cosa significa “Apostolica Sedes Vacans”

Al momento per Sede Apostolica si intende la Diocesi di Roma, quella Santa Sede guidata dal Papa che poi diventa anche il centro della Chiesa Cattolica. La formula si trova anche nei documenti ufficiali con cui viene regolata la gestione dei giorni successivi alla morte del Pontefice. Documenti che sono stati definiti da Papa Giovanni Paolo II e poi aggiornati da Benedetto XVI. Il titolo, è il sottotitolo è: “Universi Dominici Gregis, Circa la Vacanza della Sede Apostolica e l’Elezione del Romano Pontefice”.

Interessante anche notare anche come è cambiato il simbolo. L’emblema della Santa Sede di solito è formato da due chiavi unite da un filo e sovrastate da una Tiara Papale. Ora la Tiara è stata sostituita da una basilica, in araldica indica un gonfalone rosso e giallo che indica proprio la presenza dell’autorità papale sulla Chiesa.

