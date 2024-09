video suggerito

Maltempo a Milano e in Lombardia, in serata e nella notte allerta arancione per piogge e temporali Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico e idrico dalle ore 18 di oggi mercoledì 11 settembre fino alle ore 12 di domani giovedì 12 settembre.

Non si placa ancora l'ondata di maltempo su Milano e Lombardia, con piogge e temporali (e conseguente crollo del termometro) che mettono definitivamente fine all'estate.

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico e idrico rispettivamente dalle ore 18 e dalle ore 21 di oggi mercoledì 11 settembre, e fino alle ore 9 e 12 di domani giovedì 12 settembre. Allerta gialla invece per rischio temporali dal pomeriggio di oggi e fino alle prime ore della mattinata di domani.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile, come sempre, sarà attivo per coordinare gli interventi in città e monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, soprattutto dopo le esondazioni verificatesi in città lo scorso giovedì 5 settembre.

Durante l'allerta meteo la Protezione civile invita i cittadini e le cittadine a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi, così come nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante inoltre provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.