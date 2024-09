Maltempo a Milano, temporale si abbatte sulla città: quattro auto bloccate in un sottopasso allagato Un temporale si sta abbattendo su Milano. La pioggia ha allagato alcune strade della città, mentre Seveso e Lambro sono sotto osservazione. Disagi anche in altre zone della Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Frame video da Facebook – Lidia Di Simone

In quattro ore, tra le 5 e le 9 di questa mattina, giovedì 5 settembre, sono caduti 27 millimetri di pioggia nella zona ovest di Milano. Lo ha fatto sapere l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, attraverso un post su Facebook in cui rassicura che, almeno per il momento, i livelli di Seveso e Lambro sono bassi e sotto controllo. Come comunicato dalla Protezione civile, però, i temporali continueranno in gran parte della Lombardia nelle prossime ore e l'allerta è arancione fino alle 3 della notte. Le condizioni meteorologiche, infatti, miglioreranno solo dalla giornata di domani, venerdì 6 settembre.

Le strade allagate di Milano

È dal tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 settembre, che la pioggia continua a cadere su Milano. Oltre alla zona ovest, sono state particolarmente colpite Rho, con 18mm d'acqua, Lambrate, 13mm, e Cinisello, 11mm. Le strade hanno subito qualche allagamento, in particolare viale Isonzo, ma fino alle prime ore della mattinata i sottopassi erano tutti transitabili.

La bomba d'acqua delle 9:30, però, ha moltiplicato le chiamate ai vigili del fuoco, con segnalazioni di auto bloccate dall'acqua e tombini straripanti. Come riferito dai vigili del fuoco, in un sottopasso di via Silla, nel quartiere Figino, quattro auto sono rimaste in panne a causa dell'allegamento. I pompieri del Comando di via Messina sono al lavoro per liberare le persone bloccate all'interno delle vetture. In tutto, sono circa 20 gli interventi effettuati finora, soprattutto scantinati allagati e alberi pericolanti.

L'acqua è riuscita a entrare anche in alcune aree del Tribunale di Milano. L'ingresso principale, che si affaccia su corso di Porta Vittoria, è stato chiuso perché l'atrio è allagato. In condizioni peggiori è il terzo piano, dove dieci persone, armate di secchi e spazzoloni, sta cercando di raccogliere l'acqua entrata dal tetto.

La situazione nelle altre province della Lombardia

Il maltempo sta colpendo anche altre zone della Lombardia. A Cremona e Brescia, per esempio, alcuni treni sono stati cancellati a causa di alberi caduti sui binari all'altezza di Robecco. Anche nel Varesotto le forti raffiche di vento hanno fatto cadere alcune piante, soprattutto durante la scorsa notte. Colpite anche le province di Bergamo e Como, in particolare le zone di Erba e Cantù.