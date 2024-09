video suggerito

Maltempo in Lombardia, crolla un muro sui binari in Brianza: soccorsi 60 passeggeri di un treno Un muro è crollato sui binari di una stazione di un comune della provincia di Monza e Brianza a causa del maltempo. I vigili del fuoco hanno soccorso 60 passeggeri di un treno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, domenica 8 settembre, un'ondata di maltempo ha colpito alcune province della Lombardia. Questo ha causato diversi disagi e problemi. In particolare modo nelle province di Monza e Brianza e Lecco. Sono stati infatti decine gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. Tre famiglie, per esempio, sono state soccorse a causa dell'esondazione del Rio Brovada, che sarebbe un affluente del fiume Lambro e che scorre anche a Triuggio, un comune della provincia di Monza e Brianza. Tutte erano rimaste bloccate all'interno delle loro case.

Diverse persone sono state soccorse a Molteno, un altro comune della provincia di Lecco: i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare i gommoni per raggiungere le famiglie rimaste bloccate. Sempre ieri sera, a causa delle forti piogge, è crollato un muro. I detriti sono finiti sulla linea ferroviaria proprio mentre stava passando un treno. Il conducente è riuscito a fermarsi in tempo. Sono stati quindi chiamati i soccorsi e i vigili del fuoco hanno aiutato sessanta persone a scendere. Nessuno di loro avrebbe, per fortuna, riportato gravi ferite.

Durante la notte, le squadre di soccorso hanno effettuato altre decine di interventi per affrontare allagamenti e tagli di alberi. Diverse frane e smottamenti anche sulla Lecco-Ballabio che infatti resterà chiusa anche oggi, come comunicato dal sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola: "Permane la chiusura della SS36, in quanto si necessitano verifiche ulteriori. Per la giornata di lunedì 9 settembre 2024 pertanto il tunnel resterà chiuso e sulla SP62 (vecchia Lecco Ballabio) sarà attivo il protocollo d'intesa per le emergenze con divieto di transito ai mezzi pesanti dalle ore 7 alle 9 e successivamente con senso unico alternato".

Anche in provincia di Milano si sono registrati danni. Nel quartiere di Ponte Lambro, nella zona sud-est della città, sono esplosi alcuni tombini. Le strade sono state quindi completamente invase dall'acqua. Il fiume Lambro, però, per fortuna non è esondato.