Maltempo a Milano e in Lombardia, allerta gialla per temporali dalla mezzanotte Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dalla mezzanotte per tutto il giorno di domani, lunedì 26 agosto.

L'estate, forse, è finita davvero. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un‘allerta gialla (ordinaria) per temporali dalla mezzanotte per tutto il giorno di domani, lunedì 26 agosto.

Nella seconda parte della giornata di oggi, domenica 25 agosto, sono infatti attese precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale a ridosso dei rilievi a partire dai settori occidentali, con possibile interessamento della fascia adiacente di pianura dalla serata. Deboli i venti: in pianura dai quadranti occidentali, su Alpi e Prealpi restano al di sotto dei 1500 metri dai quadranti meridionali.

Per tutta la giornata di domani, lunedì 26 agosto, sono previste ancora precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale con fenomeni tendenti ad interessare maggiormente la fascia prealpina ed i settori di pianura.

Nel frattempo, come sempre, il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l'allerta meteo si invitano comunque i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.