Ancora allerta meteo arancione a Milano per rischio idrogeologico, idrico e temporali: monitorati Seveso e Lambro A Milano prosegue l'allerta meteo arancione per rischio temporali, idrogeologico e idrico a causa del maltempo che si sta abbattendo sulla città.

A cura di Ilaria Quattrone

Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idrico fino alle 9 di domani, venerdì 6 settembre, e temporali fino alla mezzanotte di oggi.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è già attivo da ieri e sta coordinando gli interventi in città nelle aree colpite dalla pioggia. Il maltempo è iniziato nelle prime ore del mattino di oggi. Gli Enti continueranno a monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

La Protezione Civile ha chiesto ai cittadini e alle cittadine di non "sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi". Ha inoltre ricordato di non sostare nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature, dehors e tende. Inoltre è fondamentale mettere al sicuro oggetti e vasi sui balconi che possono essere spostati dalle intemperie.

Le allerte meteo non sono state diramate solo per la città di Milano. Anche altre aree della Lombardia saranno interessate dalla misura. Prevista allerta meteo arancione per rischio idrogeologico per: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche. Diramata allerta meteo arancione per rischio idraulico per: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Bassa pianura occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale.

Prevista anche allerta gialla per temporali su Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali e Appennino Pavese. Su Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro-Occidentale, Bassa Pianura centro-orientale, Bassa Pianura Orientale è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico.

L'allerta arancione per temporali è stata diramata invece in Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro-Occidentale, Bassa Pianura centro-orientale, Bassa Pianura Orientale.