video suggerito

Ragazza di 23 anni aggredita in casa a Cinisello Balsamo: la sorella la trova con un coltello in testa Una 23enne ha raccontato di essere stata aggredita nella sua casa di Cinisello Balsamo (Milano) da uno sconosciuto. La sorella, secondo quanto riporta l’agenzia Nova, l’avrebbe trovata con il coltello di 15 centimetri nella testa. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Una 23enne ha raccontato di essere stata aggredita nella sua casa di via Libertà a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, da uno sconosciuto che l'avrebbe ferita alla testa. La sorella, secondo quanto riporta l'agenzia Nova, l'avrebbe trovata a terra priva di sensi, con il coltello di 15 centimetri ancora nella nuca e avrebbe chiesto aiuto ai vicini di casa che hanno chiamato i soccorsi. La Polizia ha sentito l'ex fidanzato dal quale la ragazza si è separata lo scorso novembre, ma almeno per il momento non sarebbe emerso nessun legame con l'episodio.

L'aggressione sarebbe avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 1° aprile, all'interno dell'appartamento di Cinisello Balsamo nel quale la 23enne vive insieme alla madre e alla sorella. I soccorsi sono intervenuti attorno alle 18:30 e hanno trasportato la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni appaiono buone e non sarebbe in pericolo di vita.

Stando ai primi racconti della ragazza avrebbe trovato l'intruso in casa e sarebbe stata colpita con il coltello che lei stava usando per cucinare, mentre cercava di recuperare il telefono che le era caduto per chiamare i soccorsi. Sul caso indaga la Polizia, che per il momento non avrebbe trovato segni di effrazione nell'abitazione. Gli agenti sono al lavoro per identificare il responsabile. I primi accertamenti effettuati dagli inquirenti avrebbero escluso che possa essersi trattato di un episodio legato a una lite familiare. Anche l'ex fidanzato della 23enne non sembrerebbe essere coinvolto.