Allerta meteo per rischio temporali a Milano: attiva fino a domani sabato 25 maggio

A cura di Matilde Peretto

Allerta meteo per rischio idrogeologico e forti temporali a Milano. La Protezione civile della Lombardia ha diramato un'allerta gialla in diverse zone della Regione, tra cui il Nodo idraulico milanese. Rimarrà in vigore fino al primo pomeriggio di domani, sabato 25 maggio. Ancora una volta, forte attenzione è rivolta ai livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare eventuali interventi in città.

Le previsioni per la giornata di oggi

La Protezione civile della Lombardia ha pubblicato il bollettino meteo per la giornata di oggi, venerdì 24 maggio. Si legge: "Per la seconda parte della giornata sono previste precipitazioni sparse con possibili temporali su tutti i settori della Regione, sia nel pomeriggio che in serata. I fenomeni saranno più probabili sulle zone occidentali e meno frequenti sulle zone alpine più interne".

L'allerta gialla per rischio temporali rimarrà in vigore fino alle ore 12 di sabato 25 maggio. Quella (sempre gialla) per il rischio idrogeologico, invece, resterà attiva fino alle ore 14 di domani. Questi orari riguardano solo il nodo idraulico di Milano corrispondente alla sezione colorata in giallo IM-09 della cartina sottostante.

I diversi tipi di allerte meteo nelle varie province della Lombardia (foto AllertaLOM)

Il meteo previsto nel weekend

Condizioni meteo instabili sono previste fino al pomeriggio di sabato 25 maggio. Il primo giorno di questo weekend, infatti, potrebbe essere caratterizzato da "precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporalesco, tendenti gradualmente a spostarsi verso Est", si legge nel bollettino.

Sembra che i fenomeni saranno più frequenti nella notte e al mattino presto nei settori centro-occidentali, mentre dal tardo mattino saranno più frequenti in quelli centro-orientali. In serata, invece, le precipitazioni saranno "assenti o residue". La giornata di domenica 26 maggio dovrebbe essere soleggiata e con le temperature in aumento, stando alle previsioni del tempo del dottor Galbiati di MeteoExpert.