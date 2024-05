“Sono più normali queste piogge che andare al mare a maggio”: la spiegazione del meteorologo

video suggerito

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di MeteoExpert.

A cura di Matilde Peretto

L'estate non è ancora pronta ad arrivare. Dopo le precipitazioni di oggi, mercoledì 22 maggio, pioverà anche nella giornata di domani, giovedì 23 maggio. Nel weekend è prevista tempo instabile, mentre domenica (finalmente) ci sarà il sole e le temperature aumenteranno. "Un maggio come questo è anomalo, ma in primavera è normale la variabilità", ha spiegato a Fanpage.it meteorologo Flavio Galbiati, meteorologo di MeteoExpert. "Sono più normali queste piogge che andare al mare a maggio".

Dottor Galbiati, oggi c'era il sole e poi all'improvviso la pioggia. Com'è stato possibile?

Nella giornata di oggi c'erano condizioni atmosferiche favorevoli allo sviluppo di precipitazioni convettive, cioè rovesci e temporali. Il sole che ha illuso qualcuno, in realtà, ha favorito la presenza dei temporali che ci sono stati. Instabilità atmosferica e sole che scalda il suolo crea condizioni ottime per i temporali. Nel milanese è stato breve, ma in alcune zone come Varese e Brescia, è stato più intenso.

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Da cosa è dovuta questa instabilità atmosferica?

È il residuo della perturbazione che è arrivata nei giorni scorsi e che ha fatto i disastri che sappiamo. Ma, in realtà, in primavera questa variabilità è normale, anche se questo mese di maggio è stato un po' particolare per il tipo di fenomeni (ovvero perturbazioni intense, quasi piogge alluvionali). Non è normale, anche se è più normale una primavera così che andare al mare a maggio.

Quella è un'anomalia più che il meteo avverso di questo periodo. Tanto che lo scorso anno ci sono stati diversi problemi di siccità. Invece adesso c'è parecchia neve in montagna e qui al Nord non mancherà l'acqua. Ce ne sarà tanta anche in pianura per l'agricoltura. Poi, ovviamente, non sono normali gli eccessi che abbiamo visto recentemente.

Quali sono le previsioni per i prossimi giorni?

Domani è previsto l'arrivo di un'altra perturbazione quindi tutta la giornata sarà instabile con probabili piogge e temporali. Non ci aspettiamo dei rovesci come i giorni scorsi, ma sarà una giornata bruttina e con temperature in calo. Venerdì e sabato saranno ancora instabili mentre nella giornata di domenica è previsto un miglioramento.

Possiamo dire che domenica arriverà l'estate?

Domenica sarà una giornata molto probabilmente soleggiata e con le temperatura in aumento, ma per dire che durerà dobbiamo aspettare. Non abbiamo ancora nessuna certezza e le previsioni, al momento, non sono affidabili. Tutti vedono l'alta pressione (che significa bel tempo per qualche giorno), ma non ne siamo certi.