Scuole chiuse in provincia di Milano per maltempo domani 21 maggio: previste piogge e allagamenti Il sindaco di San Donato Milanese (Milano) ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e gli edifici pubblici per martedì 21 maggio. La decisione è stata presa in via precauzionale a causa delle allerte meteo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Alcune scuole nella Città Metropolitana di Milano resteranno chiuse domani, martedì 21 maggio, a causa del maltempo. Nelle scorse ore, il sindaco di San Donato Milanese ha disposto per la chiusura dei nidi, delle scuole di ogni ordine e grado e dei principali edifici pubblici. Il primo cittadino Francesco Squeri ha preso questa decisione "in via prudenziale", in base alle allerte meteo diramate dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia per le prossime ore.

L'amministrazione comunale di San Donato Milanese ha invitato tutti gli altri cittadini a limitare per quanto possibile gli spostamenti e di tenersi aggiornati circa l'evoluzione delle condizioni meteo.

L'allerta meteo per il 21 maggio

È in vigore dal pomeriggio di oggi, lunedì 20 maggio, l'allerta gialla per forti temporali nel Nodo idraulico di Milano mentre dalle 21 scatterà quella arancione per rischio idraulico. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, a partire dalle 15 di oggi l'allerta è rossa e durerà per l'intera giornata del 21 maggio.

Come si può leggere sul bollettino pubblicato dalla Protezione civile, a partire dalla serata del 20 maggio nelle zone meridionali e centrali della regione Lombardia sono attese precipitazioni che potrebbero diventare nubifragi. È stato stimato che in 12 ore potrebbero accumularsi fino a 80 millimetri di pioggia.

Considerando quanto accaduto la scorsa settimana, il Centro Operativo comunale della Protezione civile monitorerà costantemente i livelli dei fiumi Seveso e Lambro, pronta a intervenire in caso di esondazioni o allagamenti. L'invito ai cittadini è quello di "prestare la massima attenzione" e di non sostare nelle aree a rischio e nei sottopassi.