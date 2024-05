video suggerito

Nuova allerta meteo a Milano: previsti forti temporali e rischio idrogeologico, monitorati Seveso e Lambro Continua a piovere a Milano: per la giornata di oggi, lunedì 20 maggio, scatta un nuova allerta meteo di colore giallo per forti temporali e rischio idrogeologico.

A cura di Matilde Peretto

Ancora allerta meteo a Milano. Entrerà in vigore dal pomeriggio di oggi, lunedì 20 maggio, e sarà un'allerta gialla. In particolare, sono previsti forti temporali dalle 14 e si temono episodi di rischio idrogeologico dalle 18 sul "nodo idraulico di Milano", come fa sapere la Protezione civile regionale. Dopo l'ultima alluvione della scorsa settimana, i livelli dei fiumi Seveso e Lambro stanno venendo monitorati.

La nuova e doppia allerta meteo

Scatterà l'allerta gialla dalle 14 di oggi pomeriggio per il rischio di forti temporali, mentre dalle 18 sarà ancora allerta gialla, ma per rischio idrogeologico nel nodo idraulico di Milano. Nel bollettino meteorologico pubblicato della Protezione civile regionale si legge che nella mattinata di oggi sono previsti deboli rovesci, ma nel pomeriggio si potrebbero verificare "locali fenomeni grandinigeni e locali raffiche di vento superiori a 50 km/h" nelle zoni centrali e occidentali dell'alta pianura Padana e delle Pre Alpi.

Il bollettino meteo di lunedì 20 maggio (foto dal sito della Protezione civile della regione Lombardia)

In tarda serata, invece, "l’approfondimento di un minimo depressionario sul Golfo Ligure richiamerà flussi molto umidi da Sud-est favorendo sulle zone meridionali e centrali intense precipitazioni, anche a carattere di nubifragio, con picchi di precipitazioni orarie di oltre 30 mm".

Seveso e Lambro controllati

Il Centro Operativo Comunale della Protezione civile, in vista delle precipitazioni, sta monitorando i livelli dei fiumi Seveso e Lambro ed è pronto a coordinare eventuali interventi in città. La scorsa settimana, infatti, in seguito alle piogge, molti residenti del quartiere di Ponte Lambro e il comune di Bellinzago hanno avuto difficoltà e le loro case sono finite sott'acqua.

Per il rischio idrogeologico, invece, sempre nel bollettino della Regione, si legge: "Le piogge intense associate al fenomeno temporalesco possono causare possibili locali dissesti idrogeologici". Infatti, a Milano l'allerta è gialla anche per eventuali "scenari di rischio idrogeologico, generati da precipitazioni diffuse a scala di zona omogenea, caratterizzati da fenomeni localizzati", come frane, erosioni, danni ad infrastrutture ed edifici, scorrimento superficiale delle acque nelle strade, e altro. Il bollettino meteo dell'Arpa prevede piogge anche domani, martedì 21 maggio, che saranno intense in serata con ulteriori precipitazioni martedì.