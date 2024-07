Ancora temporali a Milano, scatta l’allerta meteo gialla: monitorati Seveso e Lambro

video suggerito

Nella giornata di oggi, venerdì 12 luglio, è stata prolungata l'allerta meteo gialla (rischio ordinario)per temporali che ha interessato la città di Milano. La misura, che è stata diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, proseguirà fino alle 6 di domani mattina, sabato 13 luglio.

Come di consueto, il centro operativo comunale della Protezione Civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare eventuali interventi in città. Già nelle prime ore di oggi, a causa di una bomba d'acqua che ha colpito il capoluogo meneghino, i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire diverse operazioni per rimuovere alberi caduti o ripristinare il servizio di trasporti pubblico.

Una situazione simile si è registrata anche a Varese e Como.

Il Comune inoltre invita i cittadini e le cittadine di non sostare, durante l'allerta meteo, nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono inoltre collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.