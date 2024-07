video suggerito

Bomba d’acqua su Milano, forte temporale si abbatte sulla città: in fiamme alcune cabine elettriche Un forte temporale si è abbattuto su Milano oggi 12 luglio. Non si escludono altre piogge nel corso della giornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una vera e propria bomba d'acqua è esplosa su Milano nel corso della mattinata di oggi, venerdì 12 luglio. Da poco dopo le 10 un violento temporale si è abbattuto su tutta la città, con pioggia mista a grandine. Pochi i danni finora registrati, ma i Vigili del fuoco sono preallertati a intervenire per ogni evenienze. Non si escludono infatti altre scariche d'acqua nel corso della giornata nel capoluogo lombardo e nelle zone limitrofe.

I Vigli del fuoco hanno fatto sapere che "sulla breve ma intensa ondata di maltempo che si è abbattuta nella mattinata a Milano, siamo stati chiamati in particolare per i fulmini che hanno colpito due cabine elettriche poste lungo il viale Palmanova all'altezza della stazione MM di Ciminiano". "Lo sviluppo delle fiamme – continua la nota – ha creato una densa colonna di fumo. L'incendio della prima cabina è stato circoscritto, in questi minuti le squadre di via Messina stanno concentrando i le attività di soccorso sulla seconda cabina posta in superficie".

Il nubifragio che si è abbattuto su Milano è conseguenza della perturbazione che sta attraversando il Nord Italia e, in particolare, la Lombardia. All'alba di oggi infatti una vera e propria tempesta si è abbattuta prima sulla provincia di Varese e poi su quella di Como, dove per la quantità di acqua che è caduta è perfino esondato il lago. Molto più significativi, però i danni in Trentino e in Piemonte.