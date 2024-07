Maltempo, grandinate e vento provocano danni in Piemonte e Trentino: nubifragi ed esondazioni in Lombardia Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Nord con temporali, grandinate e raffiche di vento. Le situazioni più critiche nel Novarese e Biellese in Piemonte, nel Varesotto in Lombardia e in Val d’Isarco, in Trentino, dove un hotel è stato investito da una colata di fango. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Mentre il Centro Sud è alle prese con l'allerta caldo, con alcune città come Roma e Bologna da bollino rosso e dove oggi si sfiorano i 40 gradi centigradi, il Nord è messo in ginocchio dal maltempo, accompagnato da forti grandinate e raffiche di vento, provocando danni. Tra i territori più colpiti, oltre alla Lombardia, ci sono il Piemonte e il Trentino.

Maltempo in Piemonte: alberi caduti e treni fermi nel Novarese e Torinese

In Piemonte tra la situazioni più critiche c'è quella che si registra a Novara. "A causa del violento maltempo che ha causato la caduta di diversi alberi, al momento sono chiuse le seguenti vie: Bertini, Appiani, Crosa, Verdi, Campigli, Timavo e Merano, Conca d’oro e Sabotino. Si consiglia di effettuare percorsi alternativi e oggi di prestare la massima attenzione", si legge sulla pagina Facebook del Comune che consiglia la massima prudenza a causa della caduta di alberi provocata da pioggia e vento.

Disagi anche per chi si muove in treno. Sempre a causa di alberi caduti sui binari poco dopo Rivarolo, la circolazione temporaneamente sospesa sulla Sfm1 Rivarolo-Chieri nell'ultimo tratto da Bosconero. Due treni in partenza da Rivarolo cancellati per l'intera tratta. Altri due sono fermi a Feletto e Bosconero in attesa della rimozione delle piante. In provincia di Novara, il maltempo ha danneggiato il tetto della scuola di Fontaneto.

Nel torinese, nell’area intorno a Pont Canavese ampie zone sono completamente senza luce dalle 3 del mattino a causa dei violenti temporali. Ma molte segnalazioni sono arrivate al centralino del 115 che riguardano la zona di Parella, Borgiallo, Cintano, Strambino e San Giovanni dove il temporale ha colpito con una certa veemenza e alcune zone risultano completamente isolate. Le operazioni d'intervento sono rese ulteriormente complesse da altri scrosci di pioggia che hanno interessato successivamente sempre la stessa zona del Canavese.

Il maltempo ha colpito con forza anche il Biellese: situazione critica anche sulle linee ferroviarie da Biella verso Santhià e Novara a causa di alberi caduti. Le zone più interessate sono state Vergnasco, Magnonevolo, Zubiena, Castellengo e Candelo. La maggior parte delle segnalazioni sono arrivate per caduta alberi e danneggiamenti a pali dell' illuminazione pubblica.

In Trentino è esondato l'Isarco: frane e allagamenti nella notte

Anche in Trentino il maltempo sta facendo danni. Sono oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco che sono stati portati avanti nelle scorse ore. A causa della forte pioggia diversi sottopassi, garage, aziende produttive e appartamenti sono stati allagati. Situazione critica nel distretto dell'Alta Val d'Isarco a di Campo di Trens.

Si registrano diverse frane, a causa della fuoriuscita dagli argini del fiume Isarco, alcune abitazioni sono state allagate e un hotel è stato investito da una colata di fango.

Maltempo in Lombardia, danni a Varese e chiuso il Lungolago a Como

Per quanto riguarda la Lombardia, si segnalano nubifragi e danni sul Varesotto. Decine di cittadini hanno chiesto soccorso ai vigili del fuoco a causa di allagamenti, tetti scoperchiati e tagli di piante. Finora sono stati effettuati una quarantina di interventi da parte delle squadre di soccorso, mentre una sessantina di richieste sono ancora in corso o in attesa di essere soddisfatte. Per far fronte a questa situazione di emergenza, sono state inviate squadre aggiuntive dal comando di Milano per supportare gli interventi in corso. Si segnalano diversi disagi alla circolazione veicolare sul molteplici arterie stradali. A Como chiuso il lungolago.