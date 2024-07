video suggerito

Meteo, ondata di caldo oggi 12 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 11 città Un weekend bollente sta per iniziare in Italia: già da oggi, venerdì 12 luglio, saranno ben 11 i bollini rossi segnalati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indicano il massimo rischio salute dovuto al caldo per la fascia più fragile della popolazione. 3 le città da bollino arancione, giallo su 11.

A cura di Biagio Chiariello

L'Italia è nel pieno della morsa del caldo dovuto all'anticiclone di matrice africana. È in particolare al Centro-Sud che si concentra l’apice di questa nuova ondata di calore: nella giornata di oggi, venerdì 12 luglio, sono attese punte di 40-42 gradi, soprattutto nelle aree interne. L'afa si farà sentire anche di notte con le minime all’alba raramente al di sotto dei 20 °C.

Come riporta il Bollettino del ministero della Salute, che elabora le previsioni per 27 delle principali città italiane, nella giornata odierna saranno ben 11 le città contrassegnate dal bollino rosso, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi per i fragili.

Allerta caldo oggi venerdì 12 luglio, le città da bollino rosso

I centri urbani con il bollino rosso nella giornata di oggi, venerdì 12 luglio, saranno Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Viterbo.

Il livello 2 (arancione) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili

Per altre tre città (Ancona, Venezia e Verona) è stato stabilito il livello 2 (arancione) che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili

A parte Genova e Napoli (bollino verde) le restanti 11 saranno invece contrassegnate dal bollino giallo, il livello 1 di allerta (in una scala da 0 a 3, il bollino rosso con massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi i fragili, ndr).

Le previsioni meteo per oggi venerdì 12 luglio

Nella giornata di oggi 12 luglio dovrebbe arrivare una perturbazione che rischia di portare temporali al Nord, con potenziali criticità sul territorio; i fenomeni si concentreranno soprattutto sui settori in prossimità delle montagne, con parziale coinvolgimento anche della Pianura Padana e potranno essere associate a grandine e forti raffiche di vento più probabili nei settori a nord del Po.

Sul resto del Paese, inclusa Emilia Romagna, coste dell’alto Adriatico e regioni centro-meridionali, tempo ancora soleggiato e molto caldo, con prevalenza di cieli sereni.