Previsioni meteo della settimana di Pasqua: maltempo fino a venerdì ma nelle Feste migliora Italia nella morsa del maltempo nella settimana di Pasqua. Le previsioni meteo indicano nubifragi, temporali e locali grandinate su tutto il Paese, soprattutto al nord, a causa di una serie di perturbazioni in arrivo. Migliorerà però in parte nel weekend con una giornata di Pasqua più soleggiata, in particolare al sud.

A cura di Antonio Palma

Settimana di Pasqua all’insegna di maltempo, pioggia e nubifragi quella che attende quest’anno gli italiani ma il ritorno dell’anticiclone potrebbe salvare i giorni di Festa con un deciso miglioramento proprio nel weekend del 19 e 20 aprile. Secondo le ultime previsioni meteo della settimana di Pasqua, infatti, un'anomalia ciclonica sarà responsabile dell’ingresso di una seria di perturbazioni nel nostro Pese che porteranno piogge e temporali, soprattutto al centro nord. Le temperature invece resteranno generalmente primaverili stabilizzandosi ovunque al di sopra della media del periodo.

Meteo, inizio settimana: maltempo ovunque ma parziale schiarite mercoledì al sud

L’inizio della settimana di Pasqua sarà caratterizzato da maltempo diffuso fin da oggi, lunedì 14 aprile, con piogge abbondanti che dal nord si estenderanno via via verso il centro e poi al sud, in particolare sul settore tirrenico, anche con fenomeni intensi, temporali e locali grandinate. Contemporaneamente forti venti sferzeranno la Penisola con mari molti agitati. Un piccolo e graduale miglioramento sarà possibile solo dalla serata di martedì 15 aprile ma durerà molto poco. Dopo un mercoledì con rovesci e isolati temporali al nord ma tempo stabile al sud, già dalla sera del 16 aprile una nuova perturbazione investirà tutto il nostro Paese.

Giovedì 17 e venerdì 18 aprile, tornano i temporali sull’Italia

Il maltempo continuerà a imperversare anche nella seconda parte di settimana. Nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 aprile avremo piogge e temporali diffusi su tutto il Paese, più abbondanti e persistenti al nord, specie su Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Dalla sera di venerdì però assisteremo a un graduale ma deciso miglioramento del tempo, preludio a un weekend dal clima più primaverile.

Previsioni meteo nel week end: Pasqua e Pasquetta con tempo più stabile

Secondo le ultime tendenze meteo, questo weekend di Pasqua avremo tempo più stabile sull’Italia. Nonostante la nuvolosità residua al centro-nord, i primi effetti saranno visibili già nella giornata di sabato 19 aprile, quando assisteremo ancora a deboli piogge, ma comunque in un contesto di miglioramento. La Domenica di Pasqua dunque potrebbe essere caratterizzata da maggiori zone soleggiate, in particolare al sud mentre ancora alternanza tra fasi soleggiate e improvvise piogge al nord.