Previsioni meteo della settimana, caldo rovente e afa sull'Italia ma rischio violenti temporali al pomeriggio Le previsioni meteo della settimana dal 30 giugno al 6 luglio indicano caldo rovente e afa da nord a sud sull'Italia dove si sfioreranno i 40 gradi. Non mancheranno però violenti e improvvisi temporali al pomeriggio al nord. Instabilità in aumento nel weekend con conseguente calo termico al nord.

A cura di Antonio Palma

Ancora caldo rovente sull’Italia nella settimana che inizia oggi 30 giugno e apre il nuovo mese di luglio. In generale le previsioni meteo della settimana dal 30 giugno al 6 luglio indicano piogge ancora in linea con la media del periodo al nord ed inferiori al centro sud ma con temperature ampiamente al di sopra della media su tutto il Paese. Da nord a sud infatti attese temperature che sfioreranno diffusamente i 40 gradi nei prossimi sette giorni e afa che non lascerà tregua nemmeno di sera. Non mancherà però il rischio di violenti e improvvisi temporali, soprattutto al pomeriggio e nelle zone alpine e appenniniche. Si parte già oggi 30 giugno con un’allerta meteo gialla sui settori alpini della Lombardia.

Meteo, inizio settimana con caldo e afa

Inizio settimana con caldo in ulteriore intensificazione sull’Italia dove si raggiungeranno i 38-39°C su tante città come Milano, Roma e Napoli e addirittura attesi anche i 40 gradi centigradi nelle zone interne del centro e del sud come a Firenze, con afa intensa. Tra oggi e mercoledì 2 luglio attese giornate e notti roventi durante le quali non si scenderà mai sotto i 20 gradi e spesso si toccherà i 25 gradi. Al nord però ancora instabilità diffusa sui settori alpini e prealpini con temporali pomeridiani che localmente saranno anche di forte intensità e accompagnati da grandinate. Rovesci che si spingeranno con maggior frequenza anche su alcune aree di pianura del Nord Italia.

Giovedì 3 e venerdì 4 luglio: persistono temporali sull'arco alpino

Tra Giovedì 3 e venerdì 4 luglio situazione meteo ancora immutata con caldo e sole diffuso su tutta l’Italia e in particolare al sud ma l’instabilità persisterà al pomeriggio sull'arco alpino, prealpino e sulle pianure adiacenti con rovesci e temporali, localmente anche intensi. Le zone settentrionali del Nord infatti continueranno ad essere lambite da correnti più fresche in arrivo da ovest che causeranno cambiamenti di fronte improvvisi.

Previsioni meteo nel week end: aumentano i temporali al nord

Il primo fine settimana di luglio sarà caratterizzato dal passaggio di una saccatura che aumenterà l’instabilità sulle regioni del nord Italia con rovesci e temporali più frequenti. Le tendenze meteo, infatti, indicano tra sabato 5 e domenica 6 luglio l’arrivo di correnti umide e fresche di origine oceanica che aumenteranno l’instabilità al nord con conseguente calo termico sulle regioni settentrionali. Potrebbe essere una pausa dal caldo torrido per alcune zone dell'Italia ma destinata a durare poco.