Quando finirà la tregua dal caldo e tornerà l'anticiclone africano: le previsioni meteo di Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Dopo la fase di rinfrescamento delle temperature, dal 18 al 25 luglio tornerà l'anticiclone africano che porterà caldo rovente prima al Nord e poi al Centro e al Sud. Non mancheranno i temporali".

A cura di Ida Artiaco

"È in atto una fase di rinfrescamento sull'Italia, che al Sud durerà ancora qualche ora. Ma la tregua dal caldo rovente ha i giorni contati: prima al Nord e poi via via al Centro e al Meridione tornerà l'anticiclone africano che riporterà le temperature oltre i 35 gradi almeno fino al 25 luglio".

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha Fanpage.it ha spiegato come sarà il tempo fino alla fine di luglio. E le novità sono molte, a cominciare dal ritorno prepotente dell'anticiclone africano che porterà una nuova ondata di caldo sull'Italia dopo la tregua degli ultimi giorni, con tempistiche diverse tra Nord, Centro – dove non mancheranno i temporali – e Sud.

Secondo le previsioni di Giuliacci, "al Nord questa fase di rinfrescamento in atto termina oggi, giovedì 10 luglio, perché comincia ad affacciarsi l'anticiclone africano. Ciò non impedirà l'arrivo di una perturbazione attesa per domani, venerdì 11 luglio, che porterà temporali su Trentino, Alto Adige, Friuli e Basso Veneto. Il maltempo caratterizzerà il settentrione almeno fino a martedì 15 luglio. Poi dal 16 ricomparirà l'anticiclone africano, prima più moderato e poi sempre più forte fino a far superare i 35 gradi centigradi da venerdì 18 e fino al 25 luglio, quando ci sarà caldo intenso".

Anche le regioni del Centro – secondo l'esperto – "ugualmente vedranno una temperatura in lieve rialzo ma tra l'11 e il 13 luglio ci saranno temporali e maltempo. Tra il 14 e il 16 luglio anche qui si riaffaccia l'africano, prima non forte e poi dal 18 al 25 sempre più intenso con temperature oltre i 35 gradi". Al Sud, invece, dove non pioverà, a farla da padroni saranno le correnti più fresche dai Balcani, ma la tregua dal caldo durerà poco: ci sarà una prima vampata di africano intorno a lunedì 14 luglio con temperature oltre i 35 gradi, si abbasseranno lievemente il 16 e il 17 luglio, e infine dal 18 al 25 ci sarà anche qui una nuova ondata di caldo rovente".