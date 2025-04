Maltempo in Piemonte tra nubifragi, frane e valanghe: strade e ponti chiusi, evacuazioni in corso Il maltempo è arrivato in Piemonte dove nubifragi e forte vento stanno creando disagi nelle zone di Torino e Verbano. Diramata per domani allerte meteo rossa e arancione, corsi d’acqua sotto osservazione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo arriva sull'Italia e se per domani, giovedì 17 aprile, la Protezione civile ha diramato avvisi di allerta meteo rossa, arancione e gialla su molte regioni, temporali e forte vento stanno creando disagi già da stasera, in particolare sul Piemonte.

Maltempo in Piemonte: frane e strade chiuse

Le conseguenze dell'ondata di maltempo in Piemonte sono già arrivate, soprattutto sulle strade provinciali di competenza della Città metropolitana di Torino. Nel Pinerolese da oggi pomeriggio è chiusa al traffico la provinciale della Val Lemina a causa di una frana a monte dell'arteria e di allagamenti derivanti dall'ostruzione degli attraversamenti che convogliano le acque di alcuni rii laterali alla carreggiata. Il Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino, in contatto con la sala operativa della Protezione Civile della Regione Piemonte, ha disposto il rafforzamento dei turni di reperibilità per il personale che potrebbe essere chiamato ad operare nelle situazioni di emergenza.

Due ponti sono stati chiusi sempre a Pinerolo. Nel pomeriggio l'area è stata interessata da forti piogge e il torrente Lemina si è ingrossato. In una nota diffusa sui social il Comune parla di "situazione complessa" e chiede ai cittadini "di prestare massima attenzione, rimanere in casa ed evitare comportamenti rischiosi".

Maltempo, stop treni su linee Milano-Domodossola e al Sempione

La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Domodossola-Milano tra Premosello-Chiovenda e Domodossola (nel Verbano-Cusio-Ossola) per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. Lo rende noto Rfi, spiegando che è in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. L'interruzione interessa anche gli Eurocity della società svizzera Sbb, che sul suo sito riferisce che la limitazione al traffico ferroviario tra Domodossola e Milano Centrale durerà fino alle 6 di domattina. La società svizzera Bls fa inoltre sapere che sono soppressi sino a revoca tutti i suoi treni operati tra Domodossola e Briga (nel Canton Vallese in Svizzera). Nella stazione di Preglia, nel territorio di Crevoladossola, i binari sono allagati.

A Verbano già evacuate 30 persone

Nel primo pomeriggio di oggi, due frane si sono già verificate nei territori comunali di Villadossola e Beura Cardezza.

Per motivi di sicurezza, 30 residenti sono stati evacuati. Le operazioni si sono svolte in coordinamento con le autorità locali e i vigili del fuoco.

Per domani diramata allerta rossa e arancione

Il maltempo avrà comunque un'intensificazione e porterà precipitazioni molto forti sulle zone montane e pedemontane del Piemonte settentrionale e occidentale. L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte, che consiglia di informarsi e di limitare gli spostamenti, ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico domani sulle vallate piemontesi nordoccidentali e arancione oggi su gran parte della regione per possibili esondazioni dei corsi d'acqua e frane estese.