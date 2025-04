video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa in Piemonte e arancione in quattro regioni: le zone a rischio Domani, giovedì 17 aprile, piogge intense si verificheranno soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Non a caso la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa in Piemonte. Allerte arancioni e gialle anche in altre regioni italiane. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’ultima ondata di maltempo arrivata sull’Italia continuerà a far sentire i suoi effetti anche nella giornata di domani, giovedì 17 aprile, con piogge intense soprattutto sulle regioni nord-occidentali, dove non a caso la Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa. Qui infatti sono attese precipitazioni diffuse e persistenti che, in un arco temporale di poche ore potrebbero portare accumuli importanti. Un quadro che solleva preoccupazioni per possibili criticità idrogeologiche.

Oltre alla pioggia, la giornata sarà segnata da venti forti su tutti i bacini marittimi, con raffiche localmente fino a burrasca. Le temperature, invece, si manterranno su valori prossimi alle medie stagionali, seppur leggermente al di sopra della norma in diverse aree del Paese.

Uno spiraglio di tregua è previsto per venerdì: il tempo inizierà a migliorare, anche se non mancheranno rovesci e temporali isolati, in particolare al Nord-Est, nelle regioni centrali e lungo il basso versante tirrenico.

In questo quadro, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo rossa domani 17 aprile: le regioni a rischio

Elevata criticità per rischio idrogeologico / Allerta rossa:

Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Maltempo, allerta meteo arancione domani 17 aprile: le regioni a rischio

Moderata criticità per rischio idraulico / Allerta arancione:

Lombardia: Bassa pianura occidentale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Lombardia: Bassa pianura occidentale Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney Moderata criticità per rischio idrogeologico / Allerta arancione:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

Piemonte: Toce, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Maltempo, allerta meteo gialla domani 17 aprile: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Emilia Romagna: Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Toscana: Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Scrivia, Pianura settentrionale

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani 17 aprile

Domani, giovedì 17 aprile, nuvoloso un po' ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto lungo il versante adriatico. Nel corso della giornata momenti piovosi praticamente in tutte le regioni, con le piogge più intense e abbondanti al Nord e lungo il versante tirrenico della Penisola; nevicate anche abbondanti sulle Alpi, ma solo al di sopra di 1500-2000 metri.