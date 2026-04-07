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Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 8 aprile 2026 per rischio idrogeologico: le regioni colpite

Ancora criticità idrogeologiche per le regioni colpite dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi. La Protezione civile ha valutato per domani, mercoledì 8 aprile 2026, una allerta meteo arancione e gialla su tre regioni per rischio idrogeologico e idraulico.
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A cura di Antonio Palma
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Ancora allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico domani 8 aprile 2026 per alcune zone dell’Italia colpite da frane, smottamenti ed esondazioni a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi sul centro sud del Paese. La Protezione Civile infatti ha valutato per la giornata di mercoledì una nuova allerta meteo per tre regioni: Abruzzo, Molise e Puglia.

Allerta meteo domani: le regioni a rischio

Anche se nelle prossime ore continuerà la fase di bel tempo su tutta l’Italia grazie all'alta pressione, che si è stabilmente posizionata sull’Italia garantendo giornate in prevalenza soleggiate e comunque asciutte ovunque, alcune zone del Paese stanno facendo ancora i conti con movimenti franosi a causa delle piogge intense o prolungate che hanno impregnato i terreni. In base alle previsioni meteo e ai fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile nel nuovo bollettino meteo idro ha emesso un nuovo avviso di criticità, valutando per domani 8 aprile una allerta meteo arancione per l'intero Molise e il sud dell’Abruzzo, e allerta gialla per il resto della costa abruzzese e per alcuni settori del nord della Puglia. Ecco il bollettino completo delle allerte meteo idro per domani:

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Sole e clima molto mite, le previsioni meteo dell’8 aprile

Le previsioni meteo per la giornata di domani, mercoledì 8 aprile 2026, indicano al centro nord cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo isolati banchi di nebbia nelle prime ore del mattino nell'area del delta del Po e nella pianura piemontese. Sereno anche sulle regioni meridionali ad eccezione di qualche addensamento nuvoloso al mattino su alta Campania e Molise e nel pomeriggio sui rilievi della Campania della Basilicata e sulla Sicilia occidentale e meridionale ma in un contesto asciutto. Temperature massime in aumento su Liguria, Alta toscana, zone interne della Campania e sud della Sardegna; in diminuzione su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, coste adriatiche di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

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