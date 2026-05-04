Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 5 maggio 2026 per temporali in Toscana: le zone colpite

Una nuova perturbazione sta investendo l’Italia con maltempo su tutto il Centro nord. Per la giornata di domani, martedì 5 maggio 2026, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla sulla Toscana.

Torna il maltempo sull’Italia e tornano temporali e nubifragi su molte regioni. Per la giornata di domani, martedì 5 maggio 2026, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione e gialla sulla Toscana per temporali e rischio idrogeologico. Una nuova perturbazione infatti sta colpendo prima il nord e poi il centro portando diffuso maltempo su tutte le regioni centro settentrionali.

Allerta meteo in Toscana: le zone a rischio

Secondo il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale della Protezione Civile, domani martedì 5 maggio attese piogge diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Toscana e Appennino emiliano-romagnolo, con quantitativi cumulati elevati su Liguria centro-orientale, Toscana centro-settentrionale e crinali dell'Appennino emiliano occidentale; Piogge sparse sul resto del Nord e su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, in estensione dal pomeriggio alle zone interne della Campania e alla Puglia centro-settentrionale. In base a queste previsioni, la Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sulle zone interessate dall’incendio sul monte Faeta e allerta gialla per temporali su tutte le zone centro settentrionali della Toscana.

Maltempo su tutto il centro nord, le previsioni meteo per martedì 5 maggio

Le previsioni meteo per martedì 5 maggio indicano al nord molto nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse su tutte le regioni e che su Lombardia e Veneto assumeranno carattere temporalesco mentre su Emilia-Romagna e Liguria saranno di forte intensità. Al centro piogge e rovesci interesseranno prima Sardegna e zone tirreniche, in particolare la Toscana, per estendersi anche a Marche e Umbria e marginalmente anche all'alto Lazio. Al sud tempo asciutto al mattino ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio quando piovaschi interesseranno Campania, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata.