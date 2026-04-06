Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 7 aprile 2026 per rischio idrogeologico: le regioni colpite

In un contesto soleggiato e asciutto su tutta l’Italia, non mancano alcune criticità per le regioni colpite dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani, martedì 7 aprile 2026, una allerta meteo arancione e gialla su tre regioni per rischio idrogeologico.

Persiste l'allarme idrogeologico per le regioni colpite dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi un frane smottamenti e esondazioni. La Protezione Civile Infatti ha valutato per la giornata di domani martedì 7 aprile 2026, una nuova allerta meteo arancione per Abruzzo e Molise e gialla per la Puglia a causa del rischio idrogeologico e idraulico.

Allerta meteo domani: le regioni a rischio

Anche se l'Italia si è messa definitivamente alle spalle il maltempo che ha imperversato la scorsa settimana, persistono ancora gravi pericoli per le zone colpite dai precedenti temporali e nubifragi. Per questo anche in un clima dominato dall'anticiclone e caratterizzato da tempo asciutto e soleggiato, il Dipartimento della Protezione Civile nel nuovo bollettino ha emesso un nuovo avviso di criticità valutando un allerta meteo arancione per l'intero Molise e la parte meridionale dell'Abruzzo e una allerta gialla per il resto della costa abruzzese e per alcuni settori del nord della Puglia. Ecco il bollettino delle allerte meteo idro per domani:

Tempo asciutto e soleggiato su tutta l'Italia, le previsioni meteo del 7 aprile

Le previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 7 aprile 2026, indicano cielo sereno su quasi tutta l'Italia tranne alcune rare eccezioni e in un contesto comunque asciutto. Al nord fanno eccezione locali addensamenti sulla Liguria, sul Sud del Piemonte e sulla Valle d'Aosta con possibili deboli isolati piogge nella prima parte della giornata, al sud invece nuvolosità di passaggio sui settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria ma senza nessun segno di pioggia. Le temperature saranno in generale aumento ovunque con valori ben oltre la media soprattutto al Nord e al Centro.