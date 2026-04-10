Allerta meteo arancione e gialla domani 11 aprile in Abruzzo e Molise: le zone interessate

La Protezione Civile ha valutato per sabato 11 aprile una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico su alcune zone di Molise e Abruzzo. Inoltre è allerta meteo arancione per rischio valanghe per alcune zone appenniniche in Abruzzo.

Persiste su alcune zone del centro Italia l'allarme per rischio idraulico, idrogeologico e valanghe dopo le piogge abbondanti e dei giorni scorsi e lo scioglimento della neve in Appennino. Per la giornata di domani, sabato 11 aprile, la Protezione Civile ha valutato infatti una nuova allerta meteo gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico per le regioni Abruzzo e Molise.

Allerta meteo domani: le regioni a rischio

Nelle prossime ore infatti il tempo sarà ancora stabile su tutto il Paese anche se avremo un graduale indebolimento dell'alta pressione. Proprio il caldo è responsabile dello scioglimento repentino delle neve in quota con conseguente rischio valanghe su alcune zone ma anche dell'accumulo di altra acqua in torrenti e fiumi già in piena per le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha valutato per la giornata di sabato 11 aprile una allerta meteo gialla per disco idraulico nella zona Litoranea del Molise e una allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto il Molise e sulle zone costiere dell'Abruzzo. Inoltre il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di domani è prevista allerta arancione per rischio valanghe su gran sasso est e gran sasso ovest e allerta gialla per rischio valanghe sulle restanti zone. Ecco il bollettino completo delle allerte meteo idro per la giornata di venerdì 10 aprile 2026:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Molise: Litoranea

Molise: Litoranea ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sole e bel tempo prima del ritorno delle nubi le previsioni meteo per domani

Per la giornata di domani sabato 11 aprile le previsioni meteo indicano ancora cielo sereno e asciutto su tutto il paese. Qualche nuvola di passaggio sarà possibile in Piemonte e Liguria e sull'Appennino centro settentrionale ma in un contesto completamente asciutto. Le temperature massime saranno lieve calo quindi al nord-ovest mentre il leggero aumento nel resto d'Italia. Sarà il preludio a un ritorno del maltempo proprio sulle regioni del nord ovest nelle ore successive del weekend quando arriveranno le prime piogge.