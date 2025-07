video suggerito

Treno Eurostar per Londra fermo per 9 ore, in 800 a bordo: "Senza aria condizionata e servizi igienici" Centinaia di passeggeri oggi a bordo di un treno Eurostar partito da Bruxelles e diretto a Londra sono rimasti bloccati per ore nel nord della Francia a causa di un guasto. "Non c'è comunicazione. Niente aria. Niente servizi igienici. Solo il caos assoluto. È sconcertante", ha scritto un passeggero sui social.

A cura di Susanna Picone

Disavventura oggi per oltre 800 persone che viaggiavano a bordo di un treno Eurostar partito da Bruxelles e diretto a Londra. Il treno si è fermato in Francia questa mattina, tra le città settentrionali di Lille e Calais, a causa di un guasto tecnico. E gli oltre 800 passeggeri sono rimasti bloccati a bordo del treno per circa nove ore. Un tempo lunghissimo che ha provocato disagi e lamentele anche sui social. Ma cosa è successo?

La compagnia ferroviaria, dando notizia di quanto accaduto, ha affermato di aver effettuato un'operazione "lunga e complessa" per trasferire i passeggeri su un altro treno dopo il malfunzionamento. Malfunzionamento che, a quanto ricostruito, ha lasciato per ore i passeggeri sul treno senza aria condizionata né servizi igienici funzionanti.

Una portavoce di Eurostar ha dichiarato all'Afp che il treno "si è fermato senza corrente elettrica a bordo" questa mattina e ha aggiunto che ai passeggeri è stata distribuita dell'acqua e che le porte sono state aperte per far circolare l’aria. Molti dei passeggeri a bordo, però, si sono lamentati di quanto accaduto e si sono sfogati sui social accusando Eurostar di non aver dato loro alcuna spiegazione.

In alcune foto diffuse sui social si vedono alcuni passeggeri sporgersi dalla porta sui binari per prendere un po’ di aria visto che nel treno non c'era aria condizionata. Un passeggero ha scritto su X: "Non c'è comunicazione. Niente aria. Niente servizi igienici. Solo il caos assoluto. È sconcertante. Gli incidenti accadono, ma questo è un fallimento della gestione. Un servizio spettacolarmente pessimo".

Qualcuno, come si vede in altri video diffusi su X, ha tentato di ingannare l'attesa mettendosi a suonare la chitarra e cantando sui binari in attesa del treno sostitutivo.

Solo poche settimane fa i treni Eurostar avevano avuto dei problemi a causa del furto di cavi dai binari nel nord della Francia.