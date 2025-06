video suggerito

Ondata di maltempo in Piemonte: temporali, grandine e vento fino a 85 km/h, allagamenti e alberi caduti Torino e Alessandria sono le province più colpite dal maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul Piemonte: allagamenti e torrenti esondati, grandine e vento fino a 85 km/h.

A cura di Ida Artiaco

Foto: Protezione civile Alessandria.

Temporali, grandine e vento fino a 80 km/h: una forte ondata di maltempo si sta abbattendo nelle ultime ore sul Piemonte, in particolare sulla provincia di Torino.

Nel Pinerolese sono esondati rii e piccoli torrenti tra Roletto e Frossasco. Fortissime grandinate hanno colpito pure il Canavese, ma anche il Biellese e il Vercellese, dove i chicchi hanno raggiunto un diametro di 4 centimetri.

In città a Vercelli il temporale ha abbattuto alcuni alberi. Secondo le previsioni, sono coinvolti anche Cuneese, colline del Po, Astigiano e Monferrato e si segnala anche un calo delle temperature massime intorno ai 28-32°C.

In provincia di Alessandria, tra le zone più colpite c'è il Casalese, dove sono caduti alcuni alberi e anche pali. Ci sono stati allagamenti e interruzioni di energia elettrica. A Casale, nello specifico, le raffiche di vento hanno raggiunto gli 85 chilometri orari. Il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, ha rassicurato sul pronto intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Criticità e disagi si sono registrati anche al quartiere Cristo di Alessandria, a cominciare dal Centro Incontro, che è stato parzialmente allagato. E' stata annullata la programmata Notte Bianca. Numerose le chiamate alla sala operativa provinciale dei pompieri.

D'altronde per oggi la Protezione civile aveva diramata allerta gialla nella zona centrale e meridionale della regione, con fenomeni particolarmente intense nelle valli Varaita, Maria, Stura, Tanaro, Belbo, Bormida e Scrivia. Seguirà poi secondo le previsioni una domenica ben soleggiata ovunque, con valori minimi notturni in calo e massimi pomeridiani in nuovo rialzo.