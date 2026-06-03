Maltempo nel Barese: tromba d’aria fa crollare le luminarie della festa in piazza a Conversano

Pomeriggio di forte maltempo a Conversano, nel Barese, con vento, pioggia e grandine. Una tromba d’aria ha abbattuto le luminarie della festa patronale della Madonna della Fonte e della Sagra delle Ciliegie, già concluse, danneggiando anche alberi e coltivazioni. Non si registrano feriti. Vigili del fuoco e polizia locale sul posto.

Pomeriggio di forte maltempo a Conversano, nel Barese, dove una violenta perturbazione accompagnata da vento, pioggia intensa e grandine ha colpito in pochi minuti il centro cittadino e le campagne circostanti. Sono stati segnalati danni diffusi ma, fortunatamente, non si registrano feriti.

La situazione più critica in piazza Castello e in largo della Corte, dove il vento ha abbattuto le luminarie allestite per la festa patronale della Madonna della Fonte e per la Sagra delle Ciliegie. Le strutture, già in fase di smontaggio (le manifestazioni si sono già concluse), sono state travolte dalla bufera e sono crollate sulle casette in legno degli espositori, vuote al momento del cedimento. Solo per caso, in quegli istanti, nessuno si trovava nell’area.

In pochi minuti il cielo si è fatto scuro e la pioggia battente, accompagnata da una forte raffica di vento e grandine, ha reso impossibili le operazioni in corso. Gli operai impegnati nella rimozione delle installazioni si sono dovuti allontanare per mettersi in sicurezza.

Le immagini circolate sui social mostrano archi luminosi piegati e strutture finite al suolo nel cuore del centro storico, tra lo sgomento dei residenti. “Il cambiamento climatico dovrebbe far cambiare anche la messa in sicurezza delle infrastrutture anche quelle mobili”, scrive un utente in un gruppo locale, mentre altri esprimono solidarietà agli operatori impegnati nelle operazioni di rimozione.

Danni si registrano anche nelle campagne, dove la tromba d’aria ha abbattuto alberi e compromesso diverse coltivazioni, in particolare i ciliegeti già nel pieno della stagione produttiva. In alcune zone del territorio comunale, come l’area dell’Anfiteatro Belvedere, il vento ha spezzato alberi e causato ulteriori criticità.

Rallentamenti alla viabilità urbana anche e soprattutto per l presenza di detriti, rami spezzati e residui delle installazioni abbattute.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno transennato le aree interessate per motivi di sicurezza, e successivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza delle strutture.