Ondata di maltempo sulla Croazia, danni a campeggi e barche scaraventate a riva, donna colpita da un fulmine

Bufera si abbatte sulla Croazia con venti forti in mare e trombe d’aria e maltempo anche lungo le coste italiane della provincia di Trieste. Una donna colpita da un fulmine nell’isola di Krk: è in ospedale.

Una tempesta ha investito nelle scorse ore la Croazia e in generale il nord Adriatico provocando danni nelle isole del golfo del Quarnero. Si contano i danni del maltempo soprattutto nell’arcipelago di Lussino, ma venti molto forti e trombe d’aria hanno interessato anche l'Italia, nella zona di Trieste, e l'Istria.

Donna colpita da un fulmine in spiaggia sull'isola di Krk

Sull'isola di Krk in Croazia una donna è stata colpita da un fulmine durante un temporale: stando a quanto riportato dall'agenzia croata Hina, la donna è stata trasportata al Centro Ospedaliero Clinico di Fiume e si trova in terapia intensiva. L'incidente è avvenuto al mattino sulla spiaggia di Baška: quando è stata colpita dal fulmine la donna aveva un ombrello con sé. Un bagnino le ha prestato i primi soccorsi, poi l’hanno portata in ospedale.

I danni ai campeggi di Lussino

Il maltempo ha provocato diversi danni sull’isola di Lussino, in particolare in due campeggi dove i vento forte hanno sradicato decine di alberi caduti su tende e automobili. Si contano almeno due feriti. Diversi anche i danni in mare, sempre nella zona di Lussino: diverse imbarcazioni sono state spinte verso la costa e si sono arenate. Numerose le richieste di soccorso arrivate in tutto il Quarnero.

Allerta maltempo anche sull'Italia martedì 21 luglio

Oggi intanto è allerta anche in alcune regioni italiane per il maltempo: forti temporali sono attesi in Emilia-Romagna tanto che alcuni comuni sulla costa stanno annullando degli eventi previsti in giornata e serata. Una linea temporalesca sta interessando il ferrarese a altri forti temporali sono previsti sia sui rilievi, sia in pianura. Tra gli eventi annullati, Riccione rinvia il Family Show in piazzale Ceccherini e sono in corso valutazioni per il concerto dei Pooh in agenda per stasera.

Anche nelle Marche è allerta: il Comune di San Benedetto del Tronto ha predisposto un piano di monitoraggio e sorveglianza del territorio per fronteggiare le possibili criticità attese nelle prossime ore. Volontari della Protezione civile e agenti della Polizia locale presidieranno il territorio, con particolare attenzione ai sottopassi ferroviari, alla viabilità e alle aree ritenute più vulnerabili.