Maltempo, nubifragi e grandinate sul nord est: strade imbiancate, danni e treni cancellati sulla Venezia-Trieste

Il maltempo ha colpito il nord est dell’Italia tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige con allagamenti, alberi sradicati e danni anche alla ferrovia con treni cancellati. Anche oggi temporali attesi su tutte le regioni settentrionali e fenomeni intensi nel pomeriggio.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il nord est dell’Italia tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige con nubifragi e grandinate che hanno causato danni e disagi nelle scorse ore in molte località. Temporali diffusi e localmente anche molto intensi hanno iniziato a colpire le regioni di nord est già dal pomeriggio di ieri e sono proseguiti poi anche durante la serata e la nottata di oggi 15 luglio con allagamenti, alberi sradicati e danni anche alla ferrovia.

In Friuli Venezia Giulia segnalati smottamenti in montagna e tempeste di fulmini in quota in provincia di Pordenone dove dieci militari dell'Accademia di Modena, impegnati in un'esercitazione sono stati raggiunti dall'onda d'urto di una scarica. Fenomeni intensi hanno colpito anche il Trentino l'Alto Adige dove sulle Dolomiti di Sesto si registra un distacco di una grossa frana nei pressi del Rifugio Tre Scarperi e un albero di grandi dimensioni è caduto su un autobus nel Meranese. In Veneto grandinate intense hanno imbiancato invece Cortina d’Ampezzo e la provincia di Belluno dove si è nuovamente mossa la storica frana di Cancia.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la zona per smottamenti, allagamenti di cantine e caduta di alberi e altri oggetti in strada. Scoperchiati anche alcuni tetti di case ed edifici a causa del forte vento ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Pesanti disagi alla circolazione su numerose arterie stradali ma anche per chi viaggia in treno.

A causa del maltempo, infatti, oggi si registrano cancellazioni e ritardi anche per i treni della linea ferroviaria Venezia – Trieste via Udine. La circolazione dei treni questa mattina infatti è stata rallentata per danni ai binari causati dal maltempo nel territorio di Conegliano, in provincia di Treviso. Trenitalia comunica che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Rfi informa invece che i treni coinvolti hanno subito rallentamenti fino a 100 minuti, limitazioni e cancellazioni ma la circolazione sulla Linea Tarvisio – Venezia dalle ore 10:00 si è lentamente ripresa.

Secondo il bollettino delle allerte meteo idro della Protezione Cvile, oggi mercoledì 15 luglio è allerta meteo gialla per pioggia e temporali ancora su Veneto e gran parte dell’Emilia-Romagna con pioggia e temporali attesi su tutte le regioni settentrionali e fenomeni intensi nel pomeriggio sera specialmente sulla Pianura Padana.