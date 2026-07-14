Maltempo, allerta meteo gialla domani 15 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite

Per domani, mercoledì 15 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per rischio temporali su Veneto e su gran parte di Emilia-Romagna.

Maltempo con piogge e temporali al Nord e una allerta meteo gialla in vigore per due regioni domani, mercoledì 15 luglio 2026. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di domani sarà allerta gialla per rischio temporali su Veneto e su gran parte di Emilia Romagna. L’indebolimento del campo di alta pressione sul Nord-Italia, associato a correnti di aria più fresca in quota, favorirà, l’innesco di temporali anche di forte intensità su gran parte del Settentrione.

Allerta meteo gialla domani 15 luglio: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile troviamo come ogni giorno il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio temporali

Emilia Romagna : Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese

: Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno

Previsioni meteo domani, mercoledì 15 luglio

Come comunica la Protezione civile, l’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede, dal primo pomeriggio di domani, temporali anche di forte intensità su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Anticiclone africano dunque meno saldo al Nord a partire da domani, mentre sul resto d'Italia continueremo ad avere un tempo stabile e con tanto sole.